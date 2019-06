Palmeiras faz notificação de que comprará Ivan Angulo por R$ 12 milhões

Nesta segunda-feira, o Palmeiras comunicou o Envigado, time da Colômbia, de que irá exercer o direito de compra para adquirir Ivan Angulo, destaque da equipe Sub-20 do Verdão que disputa o Mundial da categoria pela seleção colombiana. Ele está emprestado até o final deste ano.

Para adquirir o atleta, o Palestra irá desembolsar US$ 3 milhões (quase R$ 12 milhões). O time colombiano confirmou a informação por meio de suas redes sociais: “O Palmeiras acaba de notificar o uso da opção de compra de nosso herói da cantera Ivan Angulo”, escreveu, em sua conta no Twitter.

Felipão já havia dito que a tendência era mesmo o Alviverde comprar o atleta. O treinador, inclusive, pretende usar Angulo em alguns treinos da equipe profissional assim que ele retornar da disputa do Mundial da categoria.

A Colômbia avançou para as quartas de final do Mundial Sub-20 ao eliminar a Nova Zelândia nos pênaltis. Angulo deu a assistência para o empate por 1 a 1 no tempo normal e converteu sua cobrança nas penalidades. Os cafeteros agora encaram a Ucrânia. A partida acontece nesta sexta-feira, às 10h30 (de Brasília).