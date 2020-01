Palmeiras desembarca em Orlando para a disputa da Copa Flórida

O Palmeiras já está em Orlando para a disputa da Copa Flórida. O elenco alviverde desembarcou em solo norte-americano no início da madrugada deste domingo e agora iniciará sua preparação para o torneio amistoso, que também contará com as presenças do Atlético Nacional, da Colômbia, New York City, dos EUA, e Corinthians.

O primeiro compromisso do Palmeiras na Copa Flórida acontece já na próxima quarta-feira. O time alviverde comandado por Vanderlei Luxemburgo terá o Atlético Nacional como adversário, às 22h30 (de Brasília), no estádio do Orlando City.

No sábado seguinte, às 16h (de Brasília), novamente na casa do Orlando City, o adversário da vez será o New York City, equipe da Major League Soccer, principal campeonato de futebol dos EUA.

Além dos jogos de pré-temporada, o torcedor que estiver por Orlando também poderá acompanhar o confronto entre lendas das equipes participantes. Rivaldo, Denilson, Amaral, Zinho, entre outros, terão a missão de representar o Palmeiras em uma arena 5v5 construída no Universal Studios, um dos parques de diversão da região.

O Palmeiras estreia oficialmente na temporada no dia 22 de janeiro, às 19h15 (de Brasília), contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, pelo Campeonato Paulista.