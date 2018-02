Palmeiras de Roger é o que passa mais e melhor nos últimos anos

Os elogios ao trabalho de Roger Machado no Palmeiras já estão virando rotina. A equipe que tem o melhor ataque (12) e a melhor defesa (3) do torneio, com 100% de aproveitamento, já começa a superar outras formações palestrinas dos últimos anos.

Roger Machado comanda no Verdão a equipe que mais e melhor passa a bola nos últimos anos. Em média, nos seis duelos até aqui, o Alviverde trocou 437,6 passes, tendo um aproveitamento de mais de 92%, de acordo com números do Footstats.

O melhor desempenho no quesito, nos últimos dois anos, aconteceu durante a Copa Libertadores de 2016, quando o time trocou em média 358,3 passes por duelo, tendo aproveitamento de 89%.

Estes não os únicos números a serem destacados no Palmeiras neste início de ano. No Campeonato Paulista, o Alviverde ainda é a equipe que mais recebe faltas (108), mais desarma (101), tem a melhor pontaria nas finalizações (39).

Nesta quinta-feira, Roger Machado comanda o Palmeiras em sua sétima partida. Se vencer o duelo contra o Linense, às 21h (de Brasília), no Palestra Itália, o treinador irá igualar marcas de Filpo Nuñez e Vanderlei Luxemburgo.

Filpo comandou a primeira Academia do clube, nos anos 1960, e, em sua terceira passagem, em 1978, conquistou o melhor início de trabalho de um treinador na história do Palmeiras, com sete vitórias consecutivas.

Já Luxemburgo defende o melhor começo do Verão em um Campeonato Paulista neste século. Foram sete vitórias consecutivas em 2009 (os casos são diferentes porque Luxa não estava em um início de trabalho).