Palmeiras contrata lateral-esquerdo que defendeu a Seleção Sub-17

O Palmeiras acertou a contratação do lateral-esquerdo Eduardo, de 17 anos. O jogador, que teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na manhã desta terça-feira, chega ao Verdão por empréstimo, válido por um ano, em negociação com o Vitória.

O jovem atleta também acumula passagens pelas seleções de base. Com convocações frequentes, Eduardo esteve presente no Sul-Americano Sub-15, em 2017, e em 2018 defendeu a seleção sub-17 em amistosos.

“Estou muito feliz de chegar aqui no Palmeiras, um clube gigante, que dá todo suporte para o atleta evoluir. Espero aprender bastante, tanto profissionalmente, como pessoalmente. Estou motivado e muito feliz com esse novo desafio, espero alcançar todos os objetivos do clube e ajudar sempre que puder”, contou.

Veja a ficha técnica:

Nome: Eduardo Pinto De Jesus

Nascimento: 17/03/2002

Naturalidade: Salvador – BA

Posição: Lateral-esquerdo

Clubes anteriores: Vitória