Palmeiras compra Gabriel Furtado e desiste de José Aldo

O Palmeiras comprou os direitos do volante Gabriel Furtado e renovou o contrato do jogador de 18 anos. Além disso, a diretoria do Verdão desistiu de comprar o meio-campista José Aldo, que estava emprestado pelo Guarani de Palhoça-SC.

O vínculo com Furtado, que já fez diversos treinos com o elenco profissional e se destacou, passa a ser até 2022. Autor de dois gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jovem volante atuou contra a Ponte Preta no ano passado e marcou um dos gols da vitória por 2 a 1.

No caso de José Aldo, a equipe palestrina tinha uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos e até chegou a um acordo com a equipe catarinense. No entanto, o entrave se deu nas negociações salarias com o empresário do atleta. Camisa 10 do Palmeiras na Copinha, o meia foi autor do gol na partida de volta da final do Campeonato Paulista sub-20 em 2017.

Recentemente a equipe do Palestra Itália renovou o contrato de seus principais destaques da base, como são os casos dos atacantes Fernando e Papagaio e do lateral-esquerdo Lucas Cândido. Os três estão integrando o elenco profissional.