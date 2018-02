Palmeiras chega à marca de 3 milhões de torcedores em seu novo estádio

Confira este e outros vídeos em

O Palmeiras atingiu a marca de três milhões de torcedores recebidos no Palestra Itália desde sua reinauguração, em novembro de 2014, nesta quinta-feira. Enfrentando o Linense, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, a equipe do técnico Roger Machado atuou diante de mais de 25 mil pessoas, porém, não conseguiu recompensar o apoio massivo com vitória, saindo de campo com o empate em 2 a 2.

Antes mesmo do início da partida a marca já era comemorada pelos palmeirenses. Na última segunda-feira, o clube alviverde divulgou a parcial de ingressos vendidos para o confronto da sétima rodada do Paulistão e, como já havia sido comercializado 17 mil bilhetes, os três milhões de torcedores na nova casa do Palmeiras foram dados como certo no 98º confronto disputado no local.

Detentor da melhor campanha entre as equipes que disputam o Campeonato Paulista, o Palmeiras deverá contar com um apoio cada vez maior de seus torcedores. Embora tenha tropeçado nesta semana, o estrelado time alviverde tende a seguir atuando com o estádio cheio, uma vez que é um dos grandes favoritos em todas as competições que participará nesta temporada.

Até aqui, o melhor público do Palmeiras em seu novo estádio é de 40.986 torcedores. A marca foi atingida no confronto com a Chapecoense, vencido pelos donos da casa por 1 a 0, no Brasileirão de 2016. Logo depois dessa partida, a delegação da equipe catarinense acabou sofrendo o trágico acidente na Colômbia, onde disputaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

Outra marca especial relativa ao estádio palmeirense será atingida ainda neste início de temporada. No clássico contra o São Paulo, marcado para o próximo dia 8 de março, o Palmeiras fará seu 100ª jogo no novo Palestra Itália e terá como missão manter a invencibilidade diante dos rivais, que jamais venceram na reformada casa alviverde.