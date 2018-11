Palmeiras anuncia a contratação do meia Zé Rafael

Uma das negociações já aguardadas do futebol brasileiro neste fim do ano se concretizou nesta quinta-feira. Atual campeão brasileiro, o Palmeiras anunciou a contratação do meio-campista Zé Rafael junto ao Bahia.

A contratação de Zé Rafael foi acertada em reunião na Academia de Futebol entre Alexandre Mattos (diretor de futebol do Palmeiras), Diego Cerri (executivo de futebol do Bahia) e os presidentes Maurício Galliote, do Palmeiras, e Guilherme Bellintani, do Bahia. O contrato do jogador com o Palmeiras é válido por cinco temporadas.

A negociação de Zé Rafael com o Palmeiras é a maior da história do Bahia. O clube, que detinha 70% dos direitos econômicos do jogador, receberá pouco mais de R$ 14,5 milhões com a venda. O meio-campista fará seu último jogo com a camisa tricolor neste domingo, contra o Cruzeiro em Pituaçu.

Zé Rafael estava no Bahia desde janeiro de 2017. No Tricolor, o meio-campista de 25 anos disputou 127 jogos, marcou 18 gols e conquistou a Copa do Nordeste de 2017 e o Campeonato Baiano de 2018. Antes do Bahia, o jogador defendeu Coritiba, Londrina e Novo Hamburgo.