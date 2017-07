Palmeiras anuncia contratação do atacante Deyverson

O Palmeiras anunciou na noite desta terça-feira a contratação do atacante Deyverson, que pertencia ao Levante, da Espanha, mas defendeu o Alavés por empréstimo na última temporada. Aos 26 anos, ele chega ao Brasil para realizar exames médicos e assinar um contrato de cinco anos com o Verdão.

Deyverson teve bom desempenho na última temporada espanhola. Pelo Alavés, o atacante chegou à final da Copa do Rei, perdendo para o Barcelona por 3 a 1 na decisão. Ele também acumula passagens pelo Colônia, da Alemanha, Belenenses e Benfica B.

Deyverson foi revelado pelo Mangaratibense, clube do interior do Rio de Janeiro. Chegou a atuar no profissional da equipe em 2012, quando acertou sua transferência para o Benfica B. Agora, ele terá a oportunidade de vestir pela primeira vez na carreira a camisa de um grande clube do futebol brasileiro.

Aproveitando a janela de transferências europeias para completar o elenco já visando o segundo semestre, o Palmeiras aumenta a concorrência por uma vaga no setor ofensivo da equipe. Deyverson chega para disputar a titularidade com Borja e Willian.