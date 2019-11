Sob olhar de auxiliar de Mano, Palmeiras perde final do Red Bull

Palmeiras e Red Bull iniciaram a briga pelo título do Campeonato Paulista sub-20 na tarde desta quarta-feira. No Estádio do Pacaembu, sob olhares de Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes, o time alviverde acabou derrotado por 2 a 0 na primeira partida pela decisão.

O segundo confronto entre Palmeiras e Red Bull está marcado para as 10 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Em vantagem, o time mandante pode até perder por um gol de diferença para ser campeão.

O placar foi movimentado no Estádio do Pacaembu aos 44 minutos do primeiro tempo. Após boa trama do Red Bull, Cristiano recebeu de Chrigor e invadiu a área como elemento surpresa. Na cara do goleiro Magrão, ele foi eficiente para definir.

Em busca do empate, o Palmeiras chegou a acertar a trave do Red Bull em chute de Alanzinho no segundo tempo, mas tomou mais um gol aos 34 minutos. Pouco depois de substituir Vagner, Iago Teles desarmou Diguinho dentro da área e bateu na saída de Magrão.

O Palmeiras teve sua última chance de diminuir a vantagem do Red Bull no Pacaembu aos 42 minutos da etapa complementar. Gabriel Menino recebeu do lado direito e bateu forte, cruzado. O goleiro Zorzenoni, atento, defendeu e conseguiu manter a diferença no placar.