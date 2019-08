Nova terceira camisa do Palmeiras vaza na internet

Neste sábado, uma imagem daquela que seria a nova terceira camisa do Palmeiras, produzida pela Puma, começou a circular nas redes sociais. O uniforme deve ser lançado em breve, uma vez que o clube já havia divulgado, por meio do Twitter, um vídeo fazendo mistério sobre o novo manto.

Surgiu a terceira camisa do Palmeiras para 2019/2020. O modelo se assemelha com as réplicas já mostradas nas redes sociais. Ainda não existe informação oficial por parte da Puma, mas é bem provável que seja esse mesmo. pic.twitter.com/99oFVdERrh — Arte Palestrina (@ArtePalestrina) August 17, 2019

A principal novidade do modelo é a Cruz de Savoia no lugar do escudo do clube, recurso que já foi utilizado em camisas alternativas anteriormente, a exemplo do modelo azul utilizado em 2009. A camisa traz também um verde mais claro, com detalhes em cinza nos ombros.

O novo uniforme tem semelhanças com a terceira camisa utilizada pelo Palmeiras em 2002, produzida pela Rhummel. O modelo utilizado há 17 anos ficou marcado pela histórica eliminação diante do Asa de Arapiraca, na Copa do Brasil.