Moisés se vê no auge físico e em briga com Tchê Tchê e Felipe Melo

Moisés está em suas melhores condições físicas desde que chegou ao Palmeiras. A opinião é do próprio camisa 10, que voltará a ser relacionado para uma partida do Verdão nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela Copa Libertadores.

“Sem dúvida (estou em meu melhor momento). Quando cheguei em 2016, me sentia praticamente nesse nível. Me sinto mais ágil, mais forte, não sou nenhum Keno (risos), mas retomei minha velocidade. Isso te traz confiança para fazer seu melhor. Essa preparação foi muito boa para mim, sou agradecido ao Palmeiras por me proteger e me dar estrutura que preciso. Agora chegou a hora de jogar, de mostrar que estou mais preparado”, afirmou.

“Me lesionei em 2016 (fratura no pé) e voltei 100%. Em 2017 tive uma ainda mais grave (no joelho esquerdo). Muitas pessoas perguntam se a volta foi precipitada, batem nessa tecla, e eu reafirmo que não foi, eu estava 100% fisicamente. Mas não tinha como eu voltar com agilidade, ritmo. Sabia que para 2018 eu teria que ter uma preparação melhor para retomar meus números de antes das lesões”.

Ainda sem considerar esta temporada, 2016 foi o auge de Moisés no Palmeiras. Sob o comando de Cuca, o atleta, então usando a camisa 28, se destacou ao jogar como volante ao lado de Tchê Tchê na campanha do eneacampeonato brasileiro. Agora em 2018, o meia briga por posição justamente com sua ex-dupla.

“Já conversei com Roger (Machado) e falei que onde mais consigo acrescentar é de volante. Hoje, nas funções do Tchê Tchê e Felipe Melo, é ali onde estou brigando, junto com Thiago Santos e Bruno Henrique”, completou.

Moisés chegou a estrear em 2018 na partida contra o Bragantino, dia 28 de janeiro, quando entrou no segundo tempo do duelo. No entanto, a comissão técnica entendeu que o jogador deveria seguir cronogramas específicos.

“O pessoal da fisioterapia, da fisiologia, me mostrou que eu ficaria mais preparado em 2018. Poderia voltar direto das férias, tentar fazer a pré-temporada no meio dos jogos, mas acredito que dessa forma foi melhor. Contra o Bragantino, foi só para sentir o gostinho, retomar esse prazer. Deu vontade ali de falar ‘parou, vou voltar a jogar’ (risos). Aí voltei para fazer mais um tempo de pré-temporada. Agora estou 100% liberado, fisicamente muito bem, mas falta ritmo. Não fiz nenhum jogo, ainda não consigo jogar jogo 90 minutos. Tenho que ir por etapas. Mas, sem dúvida, estou em momento muito bom fisicamente”, finalizou.

O Palmeiras treina na manhã desta terça-feira, em atividade fechada para a imprensa e, em seguida, embarca para a Colômbia. Com Moisés certamente na lista, a relação de 30 inscritos pelo clube na Copa Libertadores será divulgada ainda hoje.

