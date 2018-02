Moisés não vai a campo e deve ser baixa novamente contra o Linense

Dois atletas que seguem cronogramas individualizados, o meia Moisés e o zagueiro Edu Dracena estavam sendo preparados para voltar ao Palmeiras nesta quinta-feira, contra o Linense. Se depender do treino desta terça, na Academia de Futebol, porém, apenas o defensor deverá ser relacionado para o duelo.

O camisa 3 participou da primeira parte dos trabalhos junto com os demais companheiros, e depois fez atividades em separado acompanhado de um dos preparadores físicos do Alviverde. Já Moisés, assim como Diogo Barbosa, ficou apenas na parte interna do CT palestrino.

O camisa 10 chegou a entrar no segundo tempo da partida contra o Bragantino, em 28 de fevereiro, mas voltou a seguir uma preparação específica da comissão técnica. Já o lateral-esquerdo sofreu uma entorse traumática em jogo-treino disputado no último dia 12, está recuperado, mas ainda nem estreou e busca condicionamento físico para ser utilizado.

Com 18 pontos e 100% de aproveitamento depois de seis rodadas, o Verdão lidera o grupo C e a classificação geral do Paulista. O confronto com o Linense, quinta-feira, será às 21h (de Brasília), no Palestra Itália.