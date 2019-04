Ministro compara governo de Bolsonaro a Felipão no Palmeiras

Bolsonaro e Felipão são equivalentes. Essa é a opinião do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que comparou as dificuldades da gestão do atual presidente da República com o desafio enfrentado por Luiz Felipe Scolari no Palmeiras.

“O presidente está parecendo o Felipão. Está fazendo os mesmos ajustes que o Felipão fez no ano passado: deu certo e vai dar certo”, afirmou Onyx em cerimônia para celebrar cem dias de governo. “Todos nós precisamos nos reinventar”.

Felipão chegou ao Palmeiras em agosto de 2018. Após comandar o Verdão por 11 rodadas, o treinador conseguiu colocar o Alviverde na liderança do Campeonato Brasileiro, de onde não mais saiu, terminando a competição com o título.

O aproveitamento alviverde no torneio nacional foi de incríveis 81,8% dos pontos. Nas competições mata-mata, o pentacampeão mundial chegou às semifinais da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil.

Já o governo de Jair Bolsonaro, que completou 100 dias, tem a menor aprovação popular desde 2003, de acordo com números do Instituto Datafolha. Após três meses à frente da Presidência da República, apenas 32% dos brasileiros com 16 anos ou mais o considera ótimo ou bom. Uma fatia similar, de 30%, o vê como ruim ou péssimo e o desaprova. Os demais consideram o governo do militar reformado regular (33%) ou preferiram não opinar (4%).

