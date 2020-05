“Messi brasileiro”, joia do sub-11 do Palmeiras assina patrocínio com fornecedora de material

Em meio à paralisação do futebol no Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus, um garoto da base do Palmeiras tem motivo para comemorar. João França, de apenas 11 anos, assinou contrato com a fornecedora de materiais Adidas.

Através de seu perfil no Instagram, o empresário Wagner Ribeiro publicou a assinatura da joia palmeirense com a empresa alemã. Na legenda, o agente apelida João França de “Messi brasileiro”.

O apelido pode ser pela aparência, por conta do corte de cabelo que lembra o craque argentino em seu início de carreira no Barcelona, mas também pelo futebol apresentado em campo. O garoto do Verdão, assim como Messi, veste a camisa 10 na equipe sub-11.

Nos comentários da publicação, a torcida do Palmeiras já começou a criar expectativas. Neste ano, depois de investir milhões em jogadores badalados para o elenco, o Verdão decidiu apostar mais nos atletas de suas categorias de base, que tiveram ótimos resultados nas últimas temporadas.