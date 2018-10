Mattos sobre Zé Rafael: “Na hora certo vamos nos pronunciar”

Líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa Libertadores da América, o Palmeiras pensa em 2019. A diretoria alviverde já contratou o centroavante Artur, do Ceará, e o diretor de futebol Alexandre Mattos se manifestou sobre outro atleta no radar palestrino: Zé Rafael, do Bahia.

“No momento certo, na hora certa nós vamos nos pronunciar. Todo mundo sabe que o Palmeiras tem uma preferência e ele é um grande jogador. Possivelmente vamos fazer o esforço para tê-lo”, afirmou o dirigente.

Em janeiro, o Verdão cedeu por empréstimo sem custos o argentino Allione ao Bahia e, em troca, conseguiu a preferência de compra pelo meia tricolor. O acordo é válido por dois anos e o Maior Campeão do Brasil precisa ser avisado em caso de ofertas de outras equipes pelo jogador, além de ter o direito de cobri-las.

“A gente não pensa só no Palmeiras de agora, por isso que a gente antecipa algumas coisas. Falam ‘por que foi buscar o menino do Ceará (Arthur)? Porque está olhando esse ou aquele?’. O Palmeiras procura antecipar e ser protagonista, sempre. Quem é protagonista sempre está nas finais, briga até o fim e nós estamos assim desde 2015”, completou.

Arthur soma 21 gols na temporada pelo Ceará e briga pela artilharia nacional em 2018. O atacante de 20 anos estava na mira de outros gigantes, mas o Verdão venceu a concorrência com uma oferta de R$ 5 milhões por 50% do jogador que já treinou no clube em 2015, mas não foi aproveitado.