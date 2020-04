Mattos sobre saída do Palmeiras: “Quando você está no olho do furacão, é culpado de tudo”

Depois de conquistar três títulos nacionais em cinco anos, Alexandre Mattos saiu do Palmeiras muito criticado pela torcida por conta da quantidade de reforços que não rendiam frutos. Em números gerais, o ex-diretor de futebol do clube paulista contratou, em média, um jogador a cada 25 dias de trabalho.

Questionado a respeito da sua saída, em entrevista concedida à Fox Sports, o agora diretor do departamento de futebol do Atlético-MG desabafou.

“Quando você está no olho do furacão, você é culpado de tudo. Até a eliminação para o Grêmio, estava tudo certo. O Palmeiras estava bem, era o melhor do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Se você voltar para o começo desses cinco anos da minha passagem, vamos ver que o Palmeiras mudou seu patamar”, comentou.

“O Palmeiras, hoje, é visto como favorito em todas as competições. Vínhamos de um pouco mais de uma década, de 2002 até 2014, fora do protagonismo que sua torcida tanto merece e quer. Hoje, o Palmeiras é protagonista porquê ganhou títulos importantes e encerrou diversos jejuns. O time dominou o cenário do Campeonato Brasileiro, que é o torneio mais importante do país”, completou.

Mattos ainda fez questão de ressaltar o aumento das receitas do clube e a mudança de perfil.

“Em termos financeiros, atingimos o maior patamar da história do clube. E, com muito orgulho, digo que a maior receita veio das vendas de jogadores, algo que passava 100% por mim. Nós reestruturamos o Palmeiras e um dos exemplos é o departamento médico, que era motivo de piada”, contou, voltando a pontuar mais algumas mágoas.

“Quando você fica cinco anos à frente de um clube, quebra os paradigmas que foram quebrados e manda um monte de gente embora. Ah, meu amigo, é claro que na hora que fica ruim vão apontar o dedo para quem se expõe, para quem está na linha de frente. E contratei porque o Palmeiras permitia contratar. Sempre tive presidente e diretor jurídico para vetar as contratações. Então, quando o Palmeiras quase é rebaixado dentro da sua arena, o que se dizia era que precisava trocar tudo. E eu troquei, principalmente o time”, destacou.

Por fim, Alexandre Mattos falou a respeito do legado deixado por ele no Palmeiras.

“O legado que deixei daquela época ainda está lá. Claro que tiveram erros, porém, quando você contrata uma quantidade necessária para mudar o patamar de um clube, é isso o que acontece. Eu lembro a primeira vez que eu liguei para um empresário e ele me disse: ‘Você está querendo levar um jogador meu para um clube que tritura profissionais’. Hoje em dia, os jogadores estão brigando para ir ao Palmeiras. O clube não atrasou um dia durante a minha gestão”, finalizou.