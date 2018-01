Mattos nega Goulart, descarta Geromel e revela procura por Gil

O Palmeiras não irá contratar o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Ricardo Goulart. Ao menos foi o que garantiu o diretor Alexandre Mattos nesta quinta-feira, após a vitória do Palmeiras sobre o Santo André por 3 a 1, no Palestra Itália.

“Não estamos contratando ninguém, nem o Goulart, falei com ele na virada do ano, porque é meu amigo. O Ricardo já falou que não quer ficar lá (na China), mas o Palmeiras não está negociando”, afirmou o dirigente.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Verdão tem interesse real na contratação de Ricardo Goulart. No entanto, o Guangzhou Evergrande, não tem interesse em liberar o atleta, que foi eleito o craque do Campeonato Chinês nas três últimas temporadas.

O caso de Pedro Geromel é semelhante. O próprio Alexandre Mattos não nega interesse no jogador do Grêmio, mas admite que a negociação é difícil, uma vez que o Tricolor exige o pagamento integral da multa rescisória do atleta.

“O Palmeiras não fez e não fará nenhuma proposta pelo Geromel. É um excelente zagueiro, todos os clubes querem, mas o Grêmio não quer vender. Sobre Pedro Geromel, eu afirmo que não vem. O Palmeiras não tem condição de entrar nessa briga. A gente sabe os valores do Geromel, e não tem condições nenhuma de se fazer isso”, completou.

Por fim, Mattos ainda revelou uma procura pelo zagueiro Gil, ex-Corinthians, que poderia ser o substituto de Yerry Mina no Palmeiras. No entanto, o Shandong Luneng, também da China, se recusa a negociar o zagueiro. “Eu liguei para o procurador do Gil, perguntei se tinha chance de ele sair e o empresário disse que não”, finalizou o dirigente, que também abordou a saída de atletas.

Para esta temporada, o Palmeiras contratou seis atletas. Além de Lucas Lima e Marcos Rocha, que estrearam nesta quinta-feira, vieram o lateral o Diogo Barbosa, o zagueiro Emerson e o meia Gustavo Scarpa.