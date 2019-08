Mattos explica por que o Palmeiras não utiliza os jovens da base

O Palmeiras conseguiu resultados históricos nas categorias de base durante a última temporada, desde o sub-11 até os juniores, a última fase antes do profissional. No sub-20, por exemplo, os palestrinos são os atuais campeões do Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, os principais títulos da faixa etária.

Apesar do cenário positivo na base, os torcedores alviverdes veem poucos jogadores revelados no clube atuando no time profissional. Para Alexandre Mattos, diretor de futebol do time, isso faz parte por conta de um método do Palmeiras para amadurecer seus jovens.

“É um processo natural, mas a avaliação técnica a comissão tem na mão. Se jogador da base está pronto, não tem dúvida que vai colocar. Muitas vezes vemos só um jogo e falam para colocar para jogar, não é bem assim. É por isso que jogador é emprestado, para passar por um processo de amadurecimento. Isso já aconteceu aqui dentro com Victor Luis, Thiago Martins e Raphael Veiga. Agora tem o Artur no Bahia. Também tem o Yan, o Wesley no Vitória, Arthur (Cabral) vai jogar na Europa. É um processo natural e acreditamos que estamos certos em fazê-lo”, disse.

Contratado para comandar o departamento de futebol do Palmeiras após bom trabalho no Cruzeiro, Mattos detalhou o processo de aprimoramento das categorias de base ao longo dos últimos cinco anos e explicou o motivo da venda de alguns jovens que sequer estrearam pelo time profissional.

“É um processo. Em 2015, quando começamos, priorizamos o sub-15 e sub-17, a captação. Pegamos o sub-20 pronto, por que não tinha espaço e tempo para fazer algo. No Brasil é difícil um diretor ficar cinco anos no clube. Às vezes precisa em dois anos resolver muita coisa ou deixar um legado. A gente pensa no futuro, independente da permanência aqui. Naquele momento buscamos sub-20 e 23, Mina e Roger Guedes. Hoje o sub-20 começa a ter situações, pontualmente a gente precisou fazer algumas vendas para realizar a manutenção da equipe manutenção de equipe. Foram os casos do Luan e do Fernando”, disse.