Matheus Fernandes agradece a Palmeiras e Botafogo em mensagem de despedida

O volante Matheus Fernandes usou suas redes sociais para confirmar a saída do Palmeiras. No fim da noite desta quinta-feira, o meio-campista publicou a mensagem de despedida, ainda sem citar o Barcelona, clube que chegou a um acordo para tirá-lo do Verdão.

“Nunca fui bom em despedidas, mas, às vezes, elas são necessárias, apesar de difíceis. Me despeço e agradeço ao Palmeiras, clube que confiou no meu potencial e me contratou no ano passado. Meu obrigado também ao Botafogo por ter aberto as portas da base para um menino cheio de sonhos. Muito honrado por ter vestido camisas com tanta história do futebol brasileiro”, escreveu o atleta de 21 anos.

O Barcelona pagará 7 milhões de euros (R$ 32 milhões), mais bônus por metas alcançadas. De acordo com o jornal espanhol Sport, o clube azul-grená emprestará Matheus Fernandes ao Valladolid, para que o brasileiro comece seu período de adaptação no futebol europeu.

“Hoje chegou o dia de realizar um sonho de jogar na Europa. Sou grato a Deus por tudo que me proporcionou. Em breve, novos desafios, metas e sonhos! Vamos em frente que é só começo”, acrescentou o volante, que dedicou também parte da mensagem a agradecer aos familiares.

A negociação já vinha se arrastando desde o início da temporada, fazendo com que Vanderlei Luxemburgo até vetasse o atleta das partidas do Palmeiras. Nesta semana, as conversas se intensificaram, com o jogador sendo liberado dos treinos desta quinta-feira para realizar exames médicos para o novo clube.