Marcos Rocha se prepara para o primeiro Derby: “Mexe com os jogadores”

O primeiro Derby a gente nunca esquece? Neste sábado, Marcos Rocha terá o gostinho de disputar o maior clássico paulista pela primeira vez na carreira. A partida contra o rival já empolga o lateral, que foi titular do Verdão em todos os duelos da temporada até aqui.

“Temos uma semana cheia para trabalhar e vamos nos preparar bem para enfrentar o nosso adversário no sábado. É um clássico que mexe com a torcida, mexe com os jogadores. Para mim, vai ser o primeiro. Tem a importância de vencer clássicos para dar continuidade ao nosso trabalho, confiança ao nosso grupo. Vamos nos preparar bem para conseguir essa vitória”, afirmou o camisa 22.

O Palmeiras chega embalado para enfrentar o Corinthians em Itaquera, às 17h (de Brasília). Apesar dos empates consecutivos contra Linense e Ponte Preta, a equipe de Roger Machado segue invicta no Campeonato Paulista.

Nos últimos dois empates, inclusive, o Alviverde foi superior na partida. No entanto, contra a Ponte Preta, o gramado do Moisés Lucarelli foi muito prejudicado por conta da forte chuva em Campinas horas antes da partida.

“Temos que valorizar nosso empate. Tivemos que fugir muito da nossa característica, que é posse de bola e o controle do jogo, já que o campo estava encharcado. Faltou um pouco de sorte. No segundo tempo nós criamos muitas oportunidades para sair com a vitória, mas é parabenizar a todos porque ainda estamos na liderança e invictos na competição”, completou.