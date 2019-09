Mano Menezes será o 12º técnico a comandar o Palmeiras no Allianz Parque

Após estrear com vitória diante do Goiás, o técnico Mano Menezes irá comandar o Palmeiras pela primeira vez no Allianz Parque na noite desta terça-feira. Antes dele, outros 11 treinadores já estiveram à frente do Verdão na arena.

Desde o fim de 2014, data da inauguração do Allianz Parque, os técnicos que comandaram o Palmeiras no estádio foram: Dorival Júnior, Oswaldo de Oliveira, Alberto Valentim, Marcelo Oliveira, Tico dos Santos (auxiliar Marcelo Oliveira), Cuca, Cuquinha (auxiliar Cuca), Eduardo Baptista, Roger Machado, Wesley Carvalho (técnico do time sub-20 palmeirense) e Felipão.



O adversário da estreia de Mano na casa do Verdão será o Fluminense, que atualmente luta para sair da zona de rebaixamento. A partida está marcada para as 21h (de Brasília).

O confronto é válido pela 16ª rodada do Brasileirão, que havia sido adiada devido aos compromissos das equipes em competições internacionais.