Luxemburgo fala sobre participação do Palmeiras na Florida Cup

Próximo de iniciar sua quinta passagem pelo Palmeiras, o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre a participação da equipe na Florida Cup, torneio de pré-temporada disputado nos Estados Unidos. Para o novo comandante do Verdão, a competição vai ser importante para o entrosamento com os jogadores, além de contribuir com a exposição internacional da marca.

“A Florida Cup é um atrativo para se começar a exposição da marca, patrocinadores, uma série de coisas importantes…Acho que iniciar a pré-temporada tendo o início aqui no Brasil e um segundo momento fora do país, em uma competição que pode estar todo mundo olhando, é muito bom”, afirmou o treinador.

Luxemburgo também comenta que a experiência nos Estados Unidos também pode ajudar com os primeiros contatos com os atletas: “A pré-temporada, quando você inicia, tem como um dos fatores importantes você estar com todos juntos, não só jogadores, mas comissão técnica também, o conhecimento de cada um…Quando se troca um técnico, para passar todo o conhecimento, ter o relacionamento, é importante estar junto o tempo todo”.

O treinador retorna ao Palmeiras após um ano marcado por protestos da torcida, com os estilos de jogo de Felipão e Mano Menezes sendo contestados. Pensando em títulos no ano de 2020, Luxemburgo promete um futebol mais ofensivo: “Claro que vou montar direcionado para o meu pensamento, que é de uma equipe mais ofensiva, jogando no campo do adversário, mais proativa. No momento, o pessoal vem falando de reativa e proativa, então é uma equipe mais proativa e buscando o jogo sempre”.

A expectativa dos palmeirenses é para que o treinador seja tão vitorioso quanto em suas outras quatro passagens pelo clube. Para Luxemburgo, o acerto com o Verdão é sinal de que seu nome está marcado de modo positivo na história: “Quinta vez aqui é legal. É um sinal que estou vivo. Ninguém vai cinco vezes em uma empresa trabalhar, é difícil. É sinal que o pessoal gosta do meu trabalho e marcou bastante minha passagem sempre pelo clube”.

“Espero que desta vez faça um bom trabalho. Não sei se dá pra repetir, pois a gente vai ficando velho (risos), mas tomara que fique bastante tempo desta vez no Palmeiras”, completou o novo técnico do Palmeiras.

