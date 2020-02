Luxemburgo comenta pela primeira vez sobre condenação em caso com Marcelinho Carioca

Em participação ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Vanderlei Luxemburgo comentou sobre a ação judicial em que o treinador perdeu para o ex-jogador Marcelinho Carioca. O comandante do Palmeiras acredita que a derrota na Justiça foi justa.

“Acho que foi justa a sentença. Estava nervoso, ele entrou na Justiça e deu favorável a ele. Foi alegada uma ofensa e aceitei sem problema nenhum”, comentou.

Em 2007, durante o “Por Dentro da Bola”, programa esportivo da TV Bandeiras, Marcelinho e Luxemburgo discutiram ao vivo e o técnico chamou o ex-atleta de “moleque” e “safado”. Em junho do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a penhora de parte do salário de Vanderlei, quando estava à frente do Vasco.

Depois de não receber do Gigante da Colina, o Tribunal determinou a penhora de parte do salário de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Cerca de 15% do salário mensal do treinador, avaliado em R$ 54 mil, estão sendo destinados ao ídolo corintiano.