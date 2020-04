Luizão escolhe quarteto do Palmeiras de 1996 como melhor da carreira

Multicampeão na carreira, Luizão vestiu as camisas de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Guarani, Vasco, Botafogo, Grêmio e Flamengo; mas de todos, foi no Verdão que o atacante teve a melhor companhia. Em entrevista neste domingo aos canais Fox Sports, o ex-jogador destacou o quarteto ofensivo do Alviverde de 1996.

“Escolho o Palmeiras de 1996. Infelizmente jogamos pouco tempo juntos, mas foi um time fantástico, que encantou o mundo. Eu sempre disse isso na minha vida, o Palmeiras de 1996 para mim foi muito marcante e não só dentro de campo”, contou, relembrando a parceria com Djalminha, Rivaldo e Muller.

“Eu cheguei no Palmeiras com 20 anos e as pessoas me ajudaram. Você chega moleque e acaba seguindo as pessoas como exemplo na carreira”, seguiu o atacante.

Luizão foi obrigado a escolher um quarteto entre os cinco melhores de sua carreira. No Corinthians, o ex-jogador dividiu campo com Ricardinho, Marcelinho Carioca e Edílson; no Vasco com Juninho Pernambucano, Pedrinho e Donizete Pantera; no São Paulo com Mineiro, Danilo e Amoroso; no Palmeiras com Djalminha, Rivaldo e Muller; e no Guarani com Edu Lima, Djalminha (Sandoval) e Amoroso.

Marcando 102 gols em 30 jogos, o Verdão se sagrou campeão paulista de 1996 com ampla vantagem. Depois, a equipe ainda foi finalista da Copa do Brasil, e já sem a mesma configuração, parou nas quartas de final do Campeonato Brasileiro para o campeão Grêmio.