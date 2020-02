Luiz Adriano à la Firmino: Luxemburgo modifica posicionamento do atacante

Desde que assumiu como treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo já conseguiu implementar ideias e conceitos na equipe. Adepto de um futebol que valoriza a posse de bola objetiva, o treinador busca encontrar mecanismos para que todos os jogadores de linha participem da construção ofensiva. Nesse cenário, o técnico promoveu uma mudança no posicionamento de Luiz Adriano, que passou a exercer função parecida com a de Roberto Firmino pelo Liverpool.

O centroavante deixou de ser um jogador fixo na área, como acontecia quando era comandado por Felipão e Mano Menezes. Luxemburgo entende que Luiz Adriano tem qualidade técnica para se juntar aos jogadores de meio-campo, se movimentando e servindo os companheiros com assistências para finalizações. No mapa de calor do atacante na partida contra o Mirassol, é possível identificar a liberdade dada ao jogador.

Contra a Ponte Preta, Luiz Adriano foi o responsável por servir Willian no único gol da partida. O camisa 10 recebeu entre os volantes e os zagueiros da Macaca e deu belo passe para o companheiro de ataque, que finalizou com precisão para marcar.

Já na vitória sobre o Mirassol, Luiz Adriano marcou o terceiro gol no Allianz Parque em um lance no qual não estava esperando a bola dentro da área. Gabriel Verón avançou pela esquerda e passou na medida para o atacante, que recebeu na meia-lua, ajeitou e finalizou.

O novo posicionamento de Luiz Adriano em 2020 se assemelha à forma como Roberto Firmino atua pelo Liverpool. O atacante dos Reds tem muita liberdade para circular pela intermediária ofensiva e buscar a bola no tripé dos meio-campistas. Além de ser um finalizador, Firmino é um dos principais articuladores do clube inglês.

As similaridades entre o Palmeiras de Luxemburgo e o Liverpool não param por aí. Assim como Salah e Mané, Willian e Dudu não são pontas que atuam abertos, dando amplitude à equipe. Pelo contrário: as duplas em ambas as equipes estão constantemente dentro da área, muitas vezes à frente de Luiz Adriano e Firmino.

Depois da única derrota do Palmeiras no Estadual, para o Red Bull Bragantino, a equipe se recuperou e pode emendar uma sequência de três vitórias caso derrote o Guarani, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No momento, o Alviverde ocupa a segunda colocação do grupo B, com 13 pontos somados.