Juninho aproveita desfalques e busca maior série pelo Palmeiras

Utilizado pelo técnico Cuca nas últimas quatro partidas do Palmeiras, o zagueiro Juninho deve ser titular no confronto com o Bahia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado em maio, o atleta vem aproveitando os seguidos desfalques na defesa em busca de sua maior série de jogos consecutivos pelo clube alviverde.

Com Luan expulso ainda no primeiro tempo contra o Atlético-MG, Cuca sacrificou o meia Guerra para recompor a defesa com Juninho. Na sequência, o zagueiro de apenas 22 anos de idade atuou como titular nos confrontos com Coritiba, Fluminense e Santos.

Com uma fratura, o colombiano Yerry Mina está fora de combate. Edu Dracena cumpriu suspensão diante do Santos e Luan, desfalque contra o Coritiba pela expulsão frente ao Atlético-MG, recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico disputado no último sábado.

Diante do Fluminense, mesmo sem problemas de suspensão, Cuca escalou a defesa titular com Juninho ao lado de Edu Dracena, deixando Luan no banco de reservas. A tendência é que o zagueiro de 22 anos seja mantido contra o Bahia, completando cinco jogos seguidos de forma inédita pelo Palmeiras.

Vinculado ao clube alviverde até abril de 2022, Juninho contabiliza um total de 16 partidas pelo clube e segue em busca de seu primeiro gol. O ex-jogador do Coritiba vem levando a melhor na concorrência com Antônio Carlos, mais um contratado nesta temporada.

Luan não será o único desfalque do Palmeiras para o duelo com o Bahia, uma vez que o lateral direito Mayke também recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Santos. Por outro lado, além de Edu Dracena, Cuca conta com o retorno do lateral esquerdo Egídio, livre de suspensão.

O duelo entre Palmeiras e Bahia está marcado para as 21 horas (de Brasília) do próximo dia 12 de outubro, após os jogos da Seleção contra Bolívia e Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Com o Palestra Itália indisponível por conta de eventos musicais, a partida será no Estádio do Pacaembu.