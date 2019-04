Jogo do Palmeiras no Facebook tem metade da audiência do Flamengo

A torcida do Palmeiras se animou com a ótima atuação do Verdão diante do Melgar, na goleada por 4 a 0 aplicada nesta quinta-feira. A empolgação, porém, não foi suficiente para igualar os números conquistados pelo Flamengo.

O duelo em Arequipa foi o primeiro do Alviverde transmitido via Facbeook, e durante o pico de audiência, teve cerca de 500 mil espectadores simultâneos. O número é metade do que foi atingido pelo Flamengo, que na goleada sobre o San José, da Bolívia, ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários ao mesmo tempo.

Como termo de comparação, o jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester United, pela Liga dos Campeões, era até o duelo do Rubro-Negro, o recorde de audiência da plataforma o Brasil, com pico de 865.648 visualizações.

O Facebook comprou os direitos de transmissão de todos os jogos da Copa Libertadores que acontecerem às quintas-feiras até 2022. Além de Flamengo e Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio já tiveram partidas exibidas pela empresa de Mark Zuckenberg.