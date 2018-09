Jejum de 9 jogos e tabu de 88 anos: Palmeiras tenta quebrar marcas no Mineirão

O palmeirense tem ciência da dificuldade que a equipe terá nesta quarta-feira para reverter a vantagem cruzeirense por uma vaga na final da Copa do Brasil, e grande parte da perspectiva preocupante vem do retrospecto ruim contra a Raposa. No duelo no Mineirão, o Verdão colocará à prova um jejum de nove jogos contra o time celeste, e um tabu que já dura 88 anos.

Nas últimas nove partidas contra o Cruzeiro, o Palmeiras perdeu quatro e empatou cinco. O último triunfo alviverde sobre os mineiros aconteceu em 26 de agosto de 2015, na vitoriosa campanha do Alviverde na Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe então comandada por Marcelo Oliveira venceu por 3 a 2 no Mineirão, com dois gols e uma assistência de Gabriel Jesus.

O jogo foi válido pela volta das oitavas de final do torneio mata-mata. Na ida, o Alviverde já havia vencido por 2 a 1 no Allianz Parque. Desta vez, porém, o Maior Campeão do Brasil precisa reverter o resultado obtido na capital paulista, onde o rival venceu por 1 a 0. Para uma classificação direta, é preciso que os visitantes vençam o Cruzeiro por dois gols de diferença, algo que aconteceu uma única vez na história em BH: 1930.

Há mais de 88 anos, os dois então Palestras se enfrentaram no Estádio Barro Preto, em Belo Horizonte, e os paulistas venceram por 4 a 2. Desde o duelo, foram apenas mais sete triunfos alviverdes na casa celeste, nenhum por dois ou mais gols de diferença. Nesta quarta-feira, uma vitória do Palmeiras por diferença mínima leva o jogo para os pênaltis (não já critério de desempate por gol como visitante).

“Quatro vitórias do Cruzeiro e cinco empates (nos últimos jogos) mostram o equilíbrio do confronto. Em 2016, por exemplo, não vencemos o Cruzeiro, mas fomos campeões brasileiros, então isso não teve tanta importância. Agora não, é mata-mata e precisamos vencer para passar de fase. Esperamos quebrar essa sequência”, afirmou o meia Moisés.

A vaga a ser decidida pelos dois times nesta quarta-feira será a terceira em quatro anos na Copa do Brasil. Em 2015, o Verdão levou a melhor nas oitavas de final. Em 2017, mais uma vez em Minas, as quartas tiveram classificação celeste.

Confira os últimos dez jogos entre Palmeiras e Cruzeiro:

19/08/2015 – Palmeiras 2 x 1 Cruzeiro (Copa do Brasil)

26/08/2015 – Cruzeiro 2 x 3 Palmeiras (Copa do Brasil)

21/11/2015 – Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

25/06/2016 – Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

13/10/2016 – Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

28/06/2017 – Palmeiras 3 x 3 Cruzeiro (Copa do Brasil)

09/07/2017 – Cruzeiro 3 x 1 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

26/07/2017 – Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras (Copa do Brasil)

30/10/2017 – Palmeiras 2 x 2 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

30/05/2018 – Cruzeiro 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

12/09/2018 – Palmeiras 0 x 1 Cruzeiro (Copa do Brasil)