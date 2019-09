Jailson festeja chance e destaca força do Palmeiras em virada

Jogando contra o Goiás na noite de sábado, o Palmeiras conseguiu uma virada e quebrou a sequência de sete jogos sem vitória no Brasileirão. Uma das novidades na equipe titular, substituindo Weverton, que está na Seleção Brasileira, o goleiro Jailson ressaltou o fim do jejum no campeonato.

“Importante demais voltar a vencer. Nosso grupo mostrou a força, não desistimos em nenhum momento e acreditamos até o fim para sair com essa vitória. Todo o grupo está de parabéns. Precisávamos desses três pontos e conseguimos com muita garra de toda a equipe”, declarou.

O goleiro do Verdão, que venceu a concorrência de Fernando Prass para a partida contra o Goiás, se disse feliz com a oportunidade: “Muito bom voltar a jogar, voltar a ajudar o Palmeiras. Estava preparado para esse momento, venho trabalhando forte durante os treinamentos e graças a Deus pude fazer a minha parte junto com meus companheiros. Fiquei muito feliz em voltar a jogar e ainda mais pelo grande resultado conquistado”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Jailson também comentou sobre a defesa que fez aos 51 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta de Renatinho, quando o placar ainda estava 1 a 1: “Foi um lance muito difícil. O jogador do Goiás acertou grande cobrança de falta, uma bola muito perto da trave, mas estava bem concentrado ali e pude fazer a defesa. Mas essa partida vale destacar toda a força e garra que nosso grupo tem e teve para conseguir a virada e voltar para casa com três pontos”.

Agora, o Palmeiras se concentra para o jogo contra o Fluminense, que ocorre na próxima terça-feira no Allianz Parque. A partida é válida pela 16ª rodada, que havia sido adiada devido aos compromissos das equipes em competições internacionais.