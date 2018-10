Hyoran fraquinho e migué de Dudu animam treino físico do Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta terça-feira ainda aparentando colher os frutos do tabu quebrado sábado, no Morumbi. Em ótimo clima, os jogadores fizeram um treino físico com direito a brincadeiras na Academia de Futebol.

Os jogadores se revezaram em uma série de estações montadas pelo preparador físico Omar Feitosa. A de agachamento com pesos, posicionada mais próxima da imprensa, foi a que rendeu mais divertimento entre o elenco.

Ao levantar os 110kg do aparelho, Hyoran brincou: “Está pesado demais isso aqui. A barra e mais os pesos tem uns dois Hyorans, tá louco”. O franzino meia teve dificuldades em executar o exercício, que também deu trabalho a Dudu.

Willian, por sua vez, não perdoou o camisa 7. “Se for para fazer só duas repetições, nem faz, Dudu”, brincou Bigode. Os exercícios físicos foram tudo que a imprensa pôde acompanhar nesta terça-feira, já que na sequência, a comissão técnica fechou as atividades.

Em recuperação de uma pancada no tornozelo, Diogo Barbosa não foi a campo. O goleiro Weverton, que tem reclamado de dores musculares, também não trabalhou com os companheiros.

Além de Marcos Rocha, contundido, Luiz Felipe Scolari não terá para a próxima partida Victor Luis e Felipe Melo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Gustavo Gómez e Miguel Borja, convocados pela seleção paraguaia e colombiana, respectivamente.

A dez rodadas do fim do Brasileirão, o Verdão lidera o torneio com 56 pontos, três de vantagem para o Internacional, quatro para Flamengo e São Paulo e cinco para o Grêmio. O próximo confronto é justamente contra o Tricolor, domingo, às 16h (de Brasília), no Pacaembu.