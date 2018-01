Gustavo Scarpa será relacionado para o clássico contra o Santos

O torcedor do Palmeiras está próximo de ver a estreia de Gustavo Scarpa. Já treinando com bola junto do restante do elenco, o meia deverá ser relacionado pelo técnico Roger Machado para estar no banco de reservas no clássico contra o Santos, neste domingo, no Palestra Itália.

“Ele vai estar à minha disposição. Está entrando na terceira semana de trabalhos com bola. Se possível, estará entre os relacionados para a partida”, afirmou o treinador para a TV Bandeirantes.

Apesar de ter feito treinos particulares durante seu período de férias, Scarpa precisou de um período maior de preparação que os demais atletas palestrinos por ter perdido a pré-temporada do Fluminense, ainda no início de ano.

Apesar de fugir dos questionamentos para não causar expectativa, Roger Machado já deixou claro que Gustavo Scarpa poderá atuar junto com Lucas Lima. Meia de origem, o camisa 14 já jogou aberto pelo lado direito e até mesmo como lateral esquerdo pelo Fluminense, o que indica que poderia contribuir com a fase defensiva da equipe.

A necessidade de Scarpa ajudar na marcação é primordial para Roger Machado. Com o treinador, até mesmo Lucas Lima vem fazendo uma função nunca antes exercida na carreira. Mesmo assim, o camisa 20 já soma um gol e três assistências em quatro partidas pelo Palmeiras.