Gremista na infância, Michel viu e torceu por Roger: “Ataco melhor”

No último sábado, Michel Bastos retomou uma vaga entre os titulares do Palmeiras atuando como lateral esquerdo. A função trouxe ainda mais responsabilidade ao camisa 15, comandado por um ídolo e que foi referência na posição em seus tempos como jogador profissional.

“Tenho pai gremista e muitas vezes a gente segue o pai. Quando pequeno, torci muito para o Grêmio, torci muito pelo Roger (Machado). Sei a equipe de cor e salteado. Lateral que marcava bem, muito melhor do que eu, ia no fundo, sabia cruzar. Um pouco diferente das minhas características quando jogo ali. Acho que ataco melhor (risos). Mas pude acompanhar. Hoje, conheço melhor o Roger treinador do que jogador”, contou o atleta.

Roger Machado foi lateral-esquerdo multicampeão pelo Grêmio da metade dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Pelo clube gaúcho, venceu a Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, tudo visto de perto por Michel, nascido em Pelotas-RS.

Atuar como lateral esquerdo vem sendo desde o ano passado a maneira encontrada por Michel Bastos para conseguir mais minutos no Palmeiras. O polivalente jogador nunca escondeu a preferência em atuar no meio-campo, mas se dispõe a fazer a função escolhida por Roger Machado.

“Para onde eu olho, está difícil (risos). Deixar onde o Roger quiser me colocar. Aberto tem jogador, meia, lateral… Estou em um clube em que… Tive oportunidade na lateral. Onde ele me colocar, vou dar meu melhor. É o que eu mais quero hoje. Não estou em posição de escolher onde jogar. Tenho que jogar, independentemente da posição. Se me botar de lateral, vou feliz da vida. Aberto, vou feliz da vida. Tenho que jogar”, completou.

Com Michel Bastos provavelmente entre os titulares e atuando pela ala-esquerda, o palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Linense, no Palestra Itália. Será o sétimo duelo do Verdão, 100% no Campeonato Paulista.