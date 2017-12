Goleiro Weverton passa por exames e é anunciado pelo Palmeiras

O goleiro Weverton defenderá a Sociedade Esportiva Palmeiras na temporada de 2018. Na tarde desta sexta-feira, após passar pelos exames médicos de rotina, o jogador foi anunciado oficialmente como reforço pelo clube alviverde por meio de nota postada no site oficial.

Com 30 anos recém-completados, Weverton Pereira da Silva assinou contrato válido por cinco temporadas com o Palmeiras. Pelo Atlético-PR, seu último clube, o goleiro disputou um total de 318 partidas e conquistou a edição de 2016 do Campeonato Paranaense.

No ponto alto da carreira, Weverton defendeu a Seleção Brasileira na conquista do inédito título dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 e brilhou na decisão por pênaltis diante da Alemanha. Ironicamente, ele foi convocado no lugar do palmeirense Fernando Prass, cortado por lesão.

A diretoria palestrina buscou Weverton para contar com uma opção mais jovem em relação aos veteranos Prass (39 anos) e Jailson (36). O jovem Daniel Fuzato (20) completa as opções para o gol, já que Vinícius Silvestre (23) acabou emprestado à Ponte Preta até dezembro de 2018.

Fernando Prass iniciou a última temporada como titular, falhou em algumas partidas e acabou preterido. Jailson ganhou a chance de atuar, mas voltou ao banco em função de lesão, o que permitiu o retorno de Prass. Em 2018, ambos terão a concorrência de Weverton.

Para a próxima temporada, além de Weverton, o Palmeiras já acertou as contratações do meia Lucas Lima (Santos), do lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e do zagueiro Emerson Santos (Botafogo). Todos serão dirigidos pelo técnico Roger Machado, mais um recém-chegado.

De férias, o elenco palmeirense se apresenta ao novo comandante na Academia de Futebol no próximo dia 3 de janeiro. A estreia do time alviverde no Campeonato Paulista está marcada para 18 de janeiro, diante do Santo André, na condição de mandante.