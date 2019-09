Galiotte agradece Felipão e define Mano Menezes como vencedor

A contratação de Mano Menezes tem sido alvo de muitas críticas entre torcedores do Palmeiras. No entanto, o presidente Maurício Galiotte fez questão de ressaltar a qualidade do profissional contratado – o comandante conta com passagens por clubes importantes e a conquista de títulos de expressão.

“Quando a gente fala em vencedor, também pensa em Mano Menezes. Estamos hoje apresentando um profissional vencedor, renomado, respeito, com grandes trabalhos, que tem tudo para fazer grande trabalho conosco, junto com o torcedor palmeirense”, afirmou, durante a apresentação do técnico nesta quinta-feira na Academia de Futebol.

Antes de iniciar a coletiva de apresentação de Mano Menezes no Palmeiras, Galiotte agradeceu publicamente Luiz Felipe Scolari pelos serviços prestados ao clube. Ele ressaltou a história de Felipão no Verdão, e também aproveitou para agradecer os auxiliares que deixaram o clube: “Antes de fazer a apresentação oficial, queria agradecer muito o trabalho do Felipão, que tem história maravilhosa, de conquistas, que ganhou no ano passado o decampeonato, contribuiu muito para engrandecer a história do Palmeiras. O nosso agradecimento ao Felipão, ao Paulo Turra, ao Pracidelli”, disse.

“Nosso agradecimento é eterno. O Palmeiras iniciou projeto de reconstrução do clube, nós hoje temos um projeto vencedor, profissionais de ponta, uma estrutura moderna”, emendou o dirigente.

Na última segunda-feira, a diretoria do Palmeiras optou interromper a terceira passagem de Felipão pelo clube. As outras duas foram entre 1997 e 2000 e entre 2012 e 2014.

