Frustrado, Cuca vê instabilidade por gol nos acréscimos do 1º tempo

O empate por 2 a 2 contra o Bahia deixou o técnico Cuca frustrado na noite desta quinta-feira. Na visão do treinador, o primeiro gol do time visitante, marcado nos acréscimos da etapa inicial, foi decisivo para o final decepcionante do confronto disputado no Pacaembu.

O Palmeiras saiu na frente com Willian logo no primeiro minuto da partida e ainda conseguiu aumentar por meio de Bruno Henrique. Nos acréscimos da etapa inicial, após escanteio cobrado por Mendoza pela direita, Edigar Junio usou a cabeça para iniciar a reação do Bahia.

“A frustração é grande. Fizemos um primeiro tempo bem jogado e controlado. Se vamos para o intervalo ganhando por 2 a 0, é outro jogo. Tomamos um gol de bola parada aos 46 minutos. Isso cria uma instabilidade grande para nós e dá confiança ao adversário”, analisou Cuca.

O Palmeiras teve uma grande chance de marcar o terceiro no segundo tempo, quando Dudu recebeu de Willian na cara do goleiro Jean, mas o camisa 7 tentou o drible e acabou desarmado. O gol de empate do Bahia foi anotado pelo mesmo Edigar Junio, em cobrança de pênalti de Roger Guedes sobre Mendoza.

“No segundo tempo, o Bahia criou mais chances e foi melhor, ainda que tenhamos tido uma chance clara. O pênalti é interpretativo. Pode ser pênalti, pode ser um tropicão. Enfim… Pelo que o Bahia fez no segundo tempo, acabou sendo justo”, reconheceu Cuca.

O treinador palmeirense falou em “empate com gosto de derrota” e, como de costume, assumiu a responsabilidade por mais um resultado abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro. Com 44 pontos, 14 a menos que o Corinthians, o Palmeiras figura na quinta posição.

“A lamentar, a perda de intensidade que o time sofreu no segundo tempo em comparação com o primeiro, em que tivemos uma dinâmica grande, com roubada de bola no campo de ataque e bonita troca de passe (nos gols). No segundo tempo, não conseguimos repetir isso”, comentou.