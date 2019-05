Fora por contrato, Erik tem números superiores a todos os atacantes do Palmeiras

No duelo diante do Botafogo, marcado para este sábado, às 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras escapará de enfrentar o principal nome time de Eduardo Barroca na temporada. Trata-se do atacante Erik, que, emprestado pelo clube paulista, não poderá atuar por questões contratuais.

Contratado pelo Verdão junto ao Goiás por R$ 13 milhões nos últimos dias de 2015, Erik nunca conseguiu se firmar no Verdão, tendo marcado apenas três gols nos 44 jogos que disputou pelo clube entre 2016 e 2017. No ano seguinte, o atacante foi emprestado ao Atlético-MG com contrato até o final da temporada, porém, sem ganhar oportunidades, trocou o Galo pelo Botafogo em agosto.

Defendendo o Alvinegro de General Severiano, Erik, enfim, conseguiu recuperar o bom futebol que apresentou no Esmeraldino e despertou o interesse do Palmeiras. O jogador, inclusive, foi lembrado por muitos dos torcedores palmeirenses na reta final do Campeonato Brasileiro, quando, atuando pelo Fogão, marcou gols contra rivais diretos do time palestrino na briga pelo título nacional.

Dono de ótimos números no segundo semestre de 2018, Erik estava nos planos do Palmeiras para a temporada de 2019. O atacante, ciente de que não teria uma sequência sob os comandos de Luiz Felipe Scolari por conta das chegadas de Zé Rafael, Felipe Pires e Carlos Eduardo, pediu para ser emprestado ao Botafogo mais uma vez. O clube paulista fez jogo duro, mas acabou cedendo e emprestou o jogador ao time carioca por mais uma temporada.

Adaptado ao Botafogo, Erik soma estatísticas invejáveis nesta temporada. Atuando na maioria dos jogos como ponta – posição em que sofreu para exercer nos tempos de Palmeiras – em decorrência da chegada de Diego Souza, o jogador possui nove gols em 22 jogos, dados que o colocam como segundo atleta que mais ‘decide’ entre os time da Série A temporada, com 28%, perdendo apenas para Fred, do Cruzeiro. Vale ressaltar que o Fogão marcou apenas 32 vezes na temporada.

Por questão de curiosidade, Erik balançou as redes em maior quantidade que qualquer jogador do elenco palmeirense. Se compararmos especificamente com Dudu, o atacante botafoguense tem menos partidas – o ídolo do Palmeiras tem 25 -, mas ostenta a mesma quantidade participações em gols, com 12.

Confira os números de Erik em comparação com os homens de frente do Palmeiras:

Erik: 9 gols e 3 três assistências em 22 jogos

Dudu: 3 gols e 9 assistências em 25 jogos

Deyverson: 5 gols e uma assistência em 17 jogos

Gustavo Scarpa: 7 gols e 3 assistências em 18 jogos

Borja: 3 gols e uma assistência em 13 jogos

Hyoran: 2 gols e 3 assistências em 10 jogos

Zé Rafael: 2 gols e uma assistência em 11 jogos

Felipe Pires: 1 gol e nenhuma assistência em 16 jogos

Carlos Eduardo 1 gols e nenhum assistência em 11 jogos