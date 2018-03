Final do Paulista opõe Jailson e Cássio: veja raio-x dos goleiros

Pela primeira vez desde 1999, Palmeiras e Corinthians disputam a final do Campeonato Paulista a partir das 16h30 (de Brasília) deste domingo, na arena de Itaquera. Responsáveis diretos pela classificação das respectivas equipes, os goleiros Jailson e Cássio podem ser decisivos na busca pelo título.

Na semifinal contra o Santos, após brilhar no tempo normal, Jailson foi eficiente na decisão por pênaltis que garantiu o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista. Em um roteiro semelhante, Cássio fez o mesmo no dramático triunfo corintiano sobre o São Paulo.

Aos 36 anos, com 49 jogos pelo Palmeiras, Jailson conquistou a Copa do Brasil 2015 e o Campeonato Brasileiro 2016. Cássio, com 30 anos e 339 jogos pelo Corinthians, já ganhou o Brasileiro (2015 e 2017), o Paulista (2013 e 2017), a Libertadores (2012), o Mundial (2012) e a Recopa (2013). Adversários no Derby, ambos querem aumentar a galeria de títulos.