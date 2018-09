Felipe Melo vira personagem de videogame em post nas redes sociais

Nesta segunda-feira, Felipe Melo mostrou que a criatividade anda em dia quando o objetivo é criar novos apelidos para si. Usando uma de suas redes sociais, o volante do Palmeiras postou uma montagem que o transformou no personagem Kratos, protagonista do jogo de videogame “God of War” (“Deus da Guerra”). “Kratos of Palmeiras”, escreveu o jogador na legenda da imagem.

O jogo, cuja primeira versão foi lançada ainda em 2005, é ligeiramente baseado nas mitologias gregas e nórdicas, tendo Kratos como um guerreiro espartano que corre atrás de vingança contra deuses que o enganaram no passado.

Agora, cabe ao torcedor palmeirense avaliar se Felipe Melo, de fato, merece ser o “Deus da Guerra” do Palestra Itália, ou se continua apenas como “Pitbull”.

O meio-campista terá a chance de justificar o apelido nesta quarta-feira, quando o Verdão entra em campo para uma verdadeira batalha pela Copa do Brasil. No jogo de volta das semifinais, os comandados de Felipão vão a Belo Horizonte (MG) precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida para o Cruzeiro em São Paulo.

No Mineirão, a bola rola a partir das 21h45 (no horário de Brasília).