Felipe Melo fala em renovar com o Palmeiras: “Ficar o resto da vida aqui”

Felipe Melo tem contrato com o Palmeiras até o final de 2019, mas já pensa em renovar seu vínculo com o Maior Campeão do Brasil. Em seu segundo ano no clube, o camisa 30 ainda não conquistou títulos pelo Verdão e sente-se em dívida com os torcedores.

“Meu objetivo hoje é ser campeão no Palmeiras, marcar uma história dentro do Palmeiras e, quem sabe, no futuro, poder renovar e ficar o resto da minha vida no Palmeiras”, afirmou o jogador à TV Palmeiras.

Em 2017, Felipe Melo foi deixado de lado pelo técnico Cuca após ter uma desavença com o treinador. Na ocasião, após uma sequência de maus resultados – que culminaram com a demissão do comandante – grande parte da torcida cobrou a presença do volante no time, sob o argumento de que ele era um representante dos palestrinos em campo. As bilheterias do Allianz Parque chegaram a ser pixadas com os dizeres “Felipe Melo + 10”.

“É inevitável falar da torcida por tudo que fizeram naquele momento conturbado. Eles me abraçaram, apoiaram, junto com os companheiros e a diretoria, que também me abraçaram. Sinto que tenho uma dívida com o Palmeiras por tudo que fizeram no momento em que eu mais precisava”.

“Isso incomoda algumas pessoas. Já vi tantas pessoas falarem ‘nunca ganhou nada no Palmeiras e tem música, as pessoas gostam dele’. Agradeço cada um que tem esse carinho por mim. Para se tornar ídolo de um clube como o Palmeiras, acostumado a ganhar títulos, preciso marcar história com títulos, mas tenho trabalhado bastante, e aprendi muito aqui”, completou.

Poupado diante do América-MG, no último domingo, Felipe Melo deve retomar sua condição de titular do Palmeiras nesta quinta-feira, quando o Alviverde encara o Cerro Porteño no Paraguai, às 21h45 (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.