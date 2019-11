Ex-palmeirense marca golaço pela Liga Europa

O atacante Arthur Cabral marcou um belo gol nesta quinta-feira, na vitória do Basel, da Suíça, por 2 a 1 sobre o Getafe, pela 4ª rodada da fase de grupos da Liga Europa, na Basileia. É o primeiro gol do brasileiro emprestado pelo Palmeiras na competição europeia.

Titular, o ex-palmeirense abriu o marcador aos oito minutos de jogo, de cobertura. Depois de tabelar com Frei, o camisa 98 saiu cara a cara com o goleiro espanhol e, com muita categoria, deu uma ‘cavadinha’, sem chances para o arqueiro.

A partida acabou 2 a 1. Mata chegou a empatar para os visitantes, mas Frei garantiu o triunfo ao Basel. Com o resultado, o time suíço chegou aos 10 pontos, se isolando na liderança do grupo C da competição continental.

Contratado no início deste ano pelo Verdão, vindo do Ceará por R$ 5,5 milhões e com vínculo até 2023, Arthur Cabral foi emprestado aos europeus em agosto e tem contrato por lá até o fim da atual temporada europeia, com opção de compra.

Sem espaço na briga por posição com Borja e Deyverson, o centroavante de 21 anos fez cinco partidas com a camisa do Palmeiras e marcou apenas uma vez.