Ex-centroavante do Palmeiras manda recado a Deyverson após expulsão

A expulsão de Deyverson no Derby do último sábado por conta de uma cusparada no corintiano Richard segue rendendo no Palmeiras. Ex-centroavante do Palmeiras, Osmar Cambalhota mandou um recado ao atleta por meio das redes sociais.

“Provocando os rivais… era com cambalhota. E bola na rede”, escreveu o ex-9.

Provocando os rivais …. era com cambalhota. E bola na rede.@Palmeiras pic.twitter.com/svRymxro2i — Osmar cambalhota 9 (@OsmarAzevedo4) 3 de fevereiro de 2019

Na sequência, Osmar voltou a tratar do assunto.

“Lembrando do post de ontem… Em momento algum falei mau do Deyverson… E sim para ele provocar fazendo gols, pois bem ele é um centroavante excelente. Mais (sic) com atitudes infantis. Se ele quer ser ídolo no Palmeiras que seja pelos seus gols e não com infantilidade”.

Lembrando do post de ontem.. em momento algum falei mau do deyverson.. E sim pra ele provocar fazendo gols, pois bem ele é um centro avante excelente . Mais com atitudes infantis ,se ele quer ser ídolo no palmeiras que seja pelo seus gols e não com infantilidade . — Osmar cambalhota 9 (@OsmarAzevedo4) 4 de fevereiro de 2019

“Como ele irá ajudar o Palmeiras suspenso? Sempre lembrando somos substituíveis. Eu já fui ovacionado no Parque Antártica fazia muitos gols sim, só que infelizmente muitos não se lembram. Se ele não quer ser substituído cedo. Que pare de ser infantil, futebol ele tem para mostrar”.