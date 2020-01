“Esse negócio de Paulistinha não existe”, diz Felipe Melo

Novo zagueiro do Palmeiras, pelo menos é assim que Vanderlei Luxemburgo o vê, Felipe Melo foi, como de costume, bastante polêmico em sua entrevista após o triunfo sobre o Atlético Nacional, nos pênaltis, pela Copa Flórida. O capitão alviverde, inclusive, garantiu que o elenco dará muita importância ao Campeonato Paulista, apesar de o presidente Maurício Galiotte já ter diminuído o Estadual por conta de polêmicas da arbitragem.

“A nossa cobrança começa interna, nós mesmos nos cobramos muito, depois passa para o externo. A gente sabia da dificuldade, todo mundo quer ganhar do Palmeiras, tivemos treinamento hoje de manhã, nosso foco é não perder os jogos e já focando no Ituano, porque esse negócio de Paulistinha não existe”, afirmou Felipe Melo.

Nesta quarta-feira, o volante estreou como zagueiro improvisado, formando dupla com Gustavo Gómez, e mostrou que ainda está se adaptando na posição. Por vezes, o jogador ainda exibia vícios típicos da posição que se acostumo a exercer durante toda a carreira. Justamente por isso, ele aproveita esse período que o Palmeiras tem em Orlando para aprimorar alguns fatores que envolvem sua nova função.

Passado o triunfo sobre o Atlético Nacional, o elenco segue a pré-temporada e no próximo sábado terá mais um compromisso pela frente, desta vez contra o New York City, às 16h (de Brasília), no Orlando City Stadium.