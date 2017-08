Egídio cita experiência de Cuca e crê em melhor jogo do ano por vaga

Egídio será titular da Sociedade Esportiva Palmeiras no confronto decisivo com o Barcelona de Guaiaquil, marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Palestra Itália. Confiante em uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, o lateral esquerdo cita a experiência de Cuca e projeta o melhor jogo do ano.

No comando do Atlético-MG, o treinador conquistou a edição de 2013 do torneio continental de forma emocionante e com algumas viradas. Há quatro anos, o time então dirigido por Cuca passou pela semifinal e pela decisão com triunfos nos pênaltis.

“O Cuca tem uma experiência gigantesca. Foi o campeão da Libertadores há poucos anos, então conhece muito bem o caminho e nos alertou em todos os quesitos que podem acontecer no jogo. Já estudamos o time deles e jogamos contra. Então, estamos preparados para qualquer situação e vamos tentar surpreendê-los”, afirmou Egídio.

Na primeira partida pelas oitavas de final, disputada no Equador, o Palmeiras acabou derrotado por 1 a 0 pelo Barcelona de Guaiaquil ao sofrer um gol nos minutos finais. Nesta quarta-feira, para seguir vivo na Copa Libertadores, o lateral esquerdo acredita em uma performance acima da média.

“Depois dos nossos últimos jogos, no vestiário, em diversas ocasiões ouvi o pessoal comentando: ‘Foi nosso melhor jogo. Foi nosso melhor primeiro tempo. Foi nosso melhor segundo tempo’. Tenho certeza que vamos fazer a mesma coisa agora, comemorar e ver que valeu a pena”, projetou.

A despeito do investimento significativo feito na temporada de 2017, o Palmeiras acabou eliminado na semifinal do Campeonato Paulista e nas quartas da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, ocupa o quarto lugar, 15 pontos atrás do Corinthians, o que faz do duelo com o Barcelona o jogo do ano.

“Sabemos da grandeza dessa partida e por isso a concentração foi mais extensa”, disse Egídio, recém-chegado de um dia de preparação em Atibaia. “Fizemos treinamentos, conversas e reuniões voltados totalmente para esse jogo. Tenho certeza que vamos fazer uma grande partida e sair com a classificação”, afirmou.