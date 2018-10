Duelo entre defesas de Grêmio e Palmeiras pode ser decisivo pelo título; entenda

Este domingo Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar dos nove jogos seguintes, o duelo das 16h (de Brasília) pode ser fundamental na definição do campeão nacional, e não apenas pelos três pontos em disputa.

Nas últimas oito edições do Brasileirão, o campeão teve a melhor defesa da competição em seis anos. Fluminense (2010 e 2012 – junto com Grêmio), Corinthians (2011, 2015 e 2017) e o próprio Palmeiras (2016, junto com Atlético-PR) levantaram a taça sendo os times menos vazados do torneio.

No período analisado, apenas o Cruzeiro, que levou o bicampeonato em 2013 e 2014 não obteve o feito – em compensação, foi o melhor ataque do Brasileiro nos dois anos. E neste domingo, Palmeiras e Grêmio decidem justamente quem é a melhor defesa da competição até aqui.

Em 28 jogos, o líder Verdão sofreu apenas 18 gols. Com Felipão no comando da equipe a situação é ainda melhor: apenas quatro tentos sofridos em 12 partidas. Já o Grêmio de Renato Gaúcho tem retrospecto ainda melhor no torneio: foi vazado 16 vezes até aqui.

“O desejo de toda a equipe é sair de campo sem sofrer gols. O professor Felipão vem pedindo isso, para não sofrermos gols porque, querendo ou não, quando não somos vazados, pelo menos um nós marcamos. 1 a 0 é vitória do mesmo jeito que 5 a 2, 5 a 3”, afirmou o zagueiro Antônio Carlos.

“Sabemos que a equipe do Grêmio é muito boa, se sofrermos um gol e marcarmos dois está ótimo. Mas pensamos em terminar o ano com a defesa alta, isso é muito importante para nós”, completou.