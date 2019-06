Dudu toparia perder dinheiro pela Seleção, mas garante foco no Palmeiras

Dudu estaria disposto a perder dinheiro com um sorriso no rosto. Nesta sexta-feira, o atacante do Palmeiras concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol e falou sobre a viagem que reservou para fazer com a família durante a folga que o Verdão dará aos atletas na pausa de jogos para a Copa América. Ainda sem saber que Willian, do Chelsea, foi o escolhido para a vaga de Neymar, ele admitiu que ficaria feliz em perder os valores investidos.

“Abriria mão da viagem na hora (risos). Armei essa viagem para um resort, tem de se programar, mas se tiver de perder esse dinheiro a gente perde. Se eles não devolverem, é o primeiro dinheiro que vamos perder feliz (risos)”, afirmou o camisa 7.

Dudu, entretanto, não foi o escolhido por Tite para substituir o lesionado Neymar na Seleção Brasileira. Ele disputou a convocação diretamente com Vinícius Júnior, Lucas, Malcom e Renato Augusto, mas acabou de fora pela escolha do treinador em chamar Willian para a vaga. O palestrino, porém, se diz tranquilo.

“A gente sabe que a concorrência é grande, tem grandes jogadores fora e aqui no Brasil. Para mim é tranquilo. Triste a gente fica, sabe que vem fazendo grandes temporadas, mas não deixo subir para minha cabeça porque senão acaba atrapalhando. Vai da escolha do treinador, daquilo o que ele pensa para a Seleção, para o grupo. Eu venho de uma grande temporada no Palmeiras, vocês todos sabem isso”, explicou.

“Meu foco é no Palmeiras. O treinador da Seleção tem a escolha dele, a gente respeita. Se não for para ser convocado vou continuar trabalhando e dando meu melhor par quem sabe um dia ir para a Seleção. Estou tranquilo nessa questão, não me deixo levar por isso. Importante para mim é o meu dia a dia no Palmeiras, meu jogo de amanhã. Se for convocado vou continuar feliz, se não for vou continuar trabalhando como sempre fiz”.

Focado no Verdão, o melhor jogador da última edição do Campeonato Brasileiro, e destaque do Palmeiras nas últimas quatro temporadas volta a campo neste sábado, em duelo contra o Athletico, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.