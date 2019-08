Dudu e Everton disputam protagonismo nas quartas da Liberta

Palmeiras e Grêmio decidem um dos classificados às semifinais da Copa Libertadores a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio do Pacaembu. Principais jogadores de seus respectivos times, os atacantes Dudu e Everton Cebolinha disputam o protagonismo no confronto.

Aos 27 anos de idade, Dudu é um símbolo da retomada vivida pelo Palmeiras desde a temporada de 2015. Autor de 64 gols em 270 partidas com a camisa do clube alviverde, ele teve participações decisivas nas campanhas bem-sucedidas na Copa do Brasil (2015) e no Campeonato Brasileiro (2016 e 2018).

Do lado tricolor, a maior esperança da torcida está nos pés de Everton Cebolinha. Com apenas 23 anos, ele acumula 58 gols em 239 jogos pelo Grêmio e já tem uma coleção de títulos: Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa (2018) e Campeonato Gaúcho (2018 e 2019).

A dupla foi titular no primeiro jogo pelas quartas de final, encerrado com vitória por 1 a 0 do Palmeiras. Dudu acertou a trave e foi um dos destaques da partida em Porto Alegre, enquanto Everton Cebolinha teve atuação discreta e não conseguiu ameaçar o goleiro Weverton.

Os dois atacantes são concorrentes na disputa pela preferência de Tite na Seleção Brasileira. Everton Cebolinha brilhou na campanha que terminou com o título da Copa América e Dudu, apesar do bom futebol das últimas temporadas, não vem recebendo chances.

Na noite desta terça-feira, Dudu e Everton Cebolinha tentarão conduzir seus times às semifinais da Copa Libertadores. Como ganhou por 1 a 0 em Porto Alegre, o Palmeiras depende de um empate no Pacaembu para encerrar a caminhada do Grêmio no torneio.