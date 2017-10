Dudu admite deslocamento sobre rival no primeiro gol do Palmeiras

No primeiro jogo desde a saída do técnico Cuca, disputado na tarde de domingo, o Palmeiras ganhou do Atlético-GO por 3 a 1, no Estádio Olímpico. Após a partida, o atacante Dudu admitiu ter deslocado um adversário no primeiro gol da partida pelo Campeonato Brasileiro.

Aos 20 minutos da etapa inicial, Keno desceu pela direita e cruzou. Nas imediações da pequena área, Dudu empurrou o lateral direito Jonathan. A bola, então, chegou para finalização certeira de Willian. Inconformado, o ala do time goiano imediatamente reclamou com o árbitro adicional.

Questionado sobre o lance, Dudu hesitou, mas admitiu o contato com o adversário. “Olha, eu não sei (se foi falta). Desloquei ele ali. Se a arbitragem não viu, a gente não pode fazer nada. Mas teve um deslocamento, sim”, afirmou o capitão palmeirense após o jogo arbitrado por Rodolpho Toski Marques.

Amplamente superior ao Atlético-GO durante toda a partida, o Palmeiras aumentou a vantagem ainda no primeiro tempo com um gol anotado por Moisés. Na etapa complementar, o time alviverde ampliou com Dudu e Walter marcou, de pênalti, para a equipe mandante.

Com 47 pontos ganhos, 11 a menos que o líder Corinthians, o Palmeiras figura na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 29ª rodada do torneio nacional, às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, o time alviverde pega a Ponte Preta, no Pacaembu.