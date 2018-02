Derby e empates abrem margem para Roger mudar o Palmeiras

O Palmeiras saiu derrotado do primeiro Derby da temporada e Roger Machado deu o recado em sua entrevista poucos minutos após o apito final: “Prefiro ver o copo meio cheio”. O revés contra o maior rival, apesar de doloroso pode trazer lições ao Verdão, que já pensa em mudanças.

“A gente sempre tem de tirar lições das derrotas, não tenha dúvida disso. O que eu idealizei e projetei para o clássico obviamente não surtiu efeito. As convicções continuam iguais, mas ajustes a gente precisa fazer. Quando a gente se depara com situações que te geram dificuldades, a gente precisa encontrar as soluções para os desafios seguintes, porque eles podem acontecer novamente”, afirmou o comandante.

Roger Machado tem como filosofia não ‘furar a fila’ de opções no elenco. Por exemplo, o treinador já afirmou que o badalado Gustavo Scarpa estava atrás de Guerra em uma possível briga pela titularidade.

Assim, o treinador quer dar chances a todos, mas preza pelos atletas que vem atuando ou que tem mais tempo de clube. Os dois empates consecutivos contra Linense e Ponte Preta, além da derrota no Derby, porém, permitem que o comandante faça mudanças que já tinha em mente, mas que evitava pela boa fase de sua equipe.

Além da mudança de postura nos próximos jogos decisivos, alterações táticas e técnicas podem acontecer já para a estreia da Copa Libertadores, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Junior Barranquilla, na Colômbia.

Moisés e Edu Dracena, por exemplo, devem ser relacionados para o duelo e, em teoria, podem tomar a vaga de um dos zagueiros e de Tchê Tchê. Michel Bastos é outro que corre riscos, enquanto Dudu, criticado por suas atuações neste ano, pode acabar no banco. O próprio Alexandre Mattos, deu o tom após o clássico.

“Acho que faltou um pouquinho de jogo. A gente tem de melhorar. Nessas horas, é preciso entender que perdeu, não ficar só lamentando situação de arbitragem, depois vocês que vão discutir isso. Pode ter certeza que aprendemos muito para, na hora certa, a gente fazer o nosso papel melhor do que foi hoje”, disse o dirigente.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com