De férias, Weverton mantém a forma em clube acreano da Série C

O goleiro Weverton, dono de uma posição de titular no Palmeiras, curte as férias em Rio Branco, sua cidade natal. Por meio do site oficial, o Atlético-AC publicou que o atleta usou as instalações do clube para manter a forma física antes do início da próxima temporada.

“O acreano Weverton é ídolo em todo o país, admirado na sua terra natal por representar o Acre a nível mundial. Dessa forma, uma honra imensurável iluminou mais um dia de atividades celestes. Sem perder suas raízes e esbanjando profissionalismo, o atleta realizou seu treino preparatório para a temporada 2019”, informou o clube da Série C.

Contratado após uma longa passagem pelo Atlético-PR, Weverton venceu uma concorrência intensa com Fernando Prass e Jailson e ganhou a titularidade durante a temporada. Em seu primeiro ano pelo Palmeiras, ele disputou um total de 37 partidas.

Weverton tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022 e, na próxima temporada, continuará diante uma concorrência acirrada pela posição de titular, já que o clube alviverde resolveu renovar por mais um ano os vínculos dos experientes Fernando Prass e Jailson.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Até o momento, o Palmeiras já anunciou cinco reforços para 2019. O volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e os atacantes Arthur Cabral (Ceará), Carlos Eduardo (Pyramids) e Felipe Pires (Hoffenheim) são os novos companheiros de Weverton.

O Palmeiras entra em campo para disputar seu primeiro jogo oficial em 2019 às 19 horas (de Brasília) do dia 20 de janeiro. Na abertura do Campeonato Paulista, a reforçada equipe comandada por Felipão enfrenta o Red Bull, no Estádio Moisés Lucarelli.