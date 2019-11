De camisa do Fla em foto vazada, Artur cita aposta e pede perdão

O atacante Artur, vinculado ao Palmeiras, defende o Bahia até o final desta temporada. Após ver vazada uma foto em que beja o distintivo do Flamengo, o jogador se manifestou por meio de publicação em seu perfil no Instagram, citou uma aposta e se retratou pelo episódio.

A foto de Artur de camisa do Flamengo viralizou nesta quinta-feira. Na Internet, muitos torcedores palmeirenses criticaram a postura do jovem atacante formado nas categorias de base e que será integrado ao elenco principal do time alviverde na próxima temporada.

“Queria me desculpar com as instituições do Bahia e do Palmeiras e as duas torcidas pela foto que vazou hoje. Infelizmente, no fim de semana, perdi uma aposta feita entre amigos de Fortaleza, na virada do turno, para ver quem seria campeão brasileiro, Palmeiras ou Flamengo”, escreveu Artur.

“Era para ser algo entre amigos, que deveria ficar entre a gente, mas acabou se tornando público. Saí perdendo duas vezes e só me resta desculpar com todo mundo. Em campo, como sempre fiz, seguirei provando meu sentimento de respeito e dando a vida pelas camisas que represento”, diz a nota publicada pelo atleta.

Em 2020, além de Artur, o Palmeiras terá os retornos do goleiro Vinícius Silvestre (CRB) e do zagueiro Pedrão (América-MG), também emprestados. Já o lateral esquerdo Lucas Esteves, os volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula e os atacantes Gabriel Veron e Angulo serão promovidos ao elenco principal.